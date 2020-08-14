Доход Нарышкина в 2019 году превысил 10 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина в 2019 году составил более 10 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте организации декларации о доходах руководства службы.

В 2018 году доход Нарышкина составлял 9,3 млн рублей.

В собственности у него по-прежнему находится земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 126,7 кв. м и квартира площадью 224,1 кв. м, а также два машино-места.

Доход супруги главы СВР увеличился в 2019 году с 2,5 млн до 3,3 млн рублей.