{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доход Нарышкина в 2019 году превысил 10 млн рублей

В 2018 году доход директора Службы внешней разведки составлял 9,3 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина в 2019 году составил более 10 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте организации декларации о доходах руководства службы.

В 2018 году доход Нарышкина составлял 9,3 млн рублей.

В собственности у него по-прежнему находится земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 126,7 кв. м и квартира площадью 224,1 кв. м, а также два машино-места.

Доход супруги главы СВР увеличился в 2019 году с 2,5 млн до 3,3 млн рублей.

Теги
Россия
Доход главы ФСБ за 2019 год вырос на 2,3 млн
Александр Бортников заявил доход в размере 13,6 млн рублей
Читать полностью