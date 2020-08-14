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Доход главы ФНС в 2019 году составил 44,9 млн руб.

Эта сумма сложилась из доходов по месту работы в ФНС, доходов от продажи имущества, а также доходов по депозитным вкладам средств, заработанных ранее

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниила Егорова в 2019 году составил 44,9 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте ФНС.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, эта сумма сложилась из доходов по месту работы в ФНС, доходов от продажи имущества, а также доходов по депозитным вкладам средств, заработанных ранее.

Как отметили в ФНС, доход супруги Даниила Егорова в 2019 году составил 28,63 млн руб. В эту сумму вошел доход по основному месту работы, доход от продажи имущества, а также от депозитных вкладов в банках.

Даниил Егоров занимал должность заместителя руководителя ФНС с 2011 по 2020 год. В январе 2020 назначен руководителем ФНС России.

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