Председатель Совета муфтиев России призвал белорусский народ и власти к примирению

"Я взываю к тем, кто обличен полномочиями государственной власти, в том числе и силовыми, к тем, кто имеет вес и авторитет в среде протестующих, к тем, кто причастен к информационному освещению событий: стремитесь не к дальнейшей конфронтации, не к победе любой ценой, не к триумфу или реваншу. Стремитесь к диалогу, примирению, умиротворению, постарайтесь услышать друг друга и узрите возможности к компромиссу. Безоговорочная победа и безоговорочное поражение любой из сторон, при любых сценариях, приведут к проигрышу Беларуси как таковой", - говорится в тексте.

Муфтий отметил, что "с большим уважением и почтением" относится к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и после обнародования результатов президентских выборов он поздравил его с победой. "Все последующие дни через средства массовой информации я с болью в сердце наблюдаю за насилием и жестокостью на улицах белорусских городов, за тем, как разверзается пропасть под трещиной гражданского раскола на основании принятия или непринятия результатов президентских выборов. И нет никаких иллюзий: если раскол будет углубляться и дальше, в этой схватке не будет победивших, а проиграть и потерять можно все", - подчеркнул Гайнутдин.

По его убеждению, "самое страшное, что может случиться в стране, не считая внешней военной агрессии, это отчуждение и разобщение ее народа, раскол по ценностным основаниям", поскольку "взаимное неприятие в обществе обесценивает все политические, экономические, дипломатические успехи и достижения государства и ставит под удар саму его будущность". Председатель Совета муфтиев России напомнил, что в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, призвал "наследников той победы помнить о главной ее идее: превыше мира нет ничего".