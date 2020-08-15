{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Азербайджан назвал обнадеживающей информацию о российской вакцине против коронавируса

При этом Баку пока не ведет переговоров с Москвой о ее приобретении

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Информация о российской вакцине против коронавируса очень обнадеживает, однако Азербайджан пока не ведет переговоров о ее приобретении. С таким заявлением в субботу на брифинге выступила представитель оперативного штаба при кабмине республики Ягут Гараева.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Информация очень обнадеживающая, но пока говорить конкретно о чем-либо рано", - сказала Гараева.

Она добавила, что компетентные ведомства Азербайджана находятся в контакте с международными организациями и ведущими европейскими производителями.

"Что касается российской вакцины, то надо подождать результатов ее применения", - отметила представитель оперштаба. "Пока мы не начинаем каких-либо переговоров с Россией в связи с вакциной", - резюмировала Гараева.

Теги
АзербайджанРоссияПандемия COVID-19
В Башкирии проходит акция противников разработки горы Куштау
Как сообщают местные СМИ, на шихане начались столкновения между экоактивистами и сотрудниками частного охранного предприятия
Читать полностью