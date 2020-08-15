Азербайджан назвал обнадеживающей информацию о российской вакцине против коронавируса

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Информация о российской вакцине против коронавируса очень обнадеживает, однако Азербайджан пока не ведет переговоров о ее приобретении. С таким заявлением в субботу на брифинге выступила представитель оперативного штаба при кабмине республики Ягут Гараева.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Информация очень обнадеживающая, но пока говорить конкретно о чем-либо рано", - сказала Гараева.

Она добавила, что компетентные ведомства Азербайджана находятся в контакте с международными организациями и ведущими европейскими производителями.

"Что касается российской вакцины, то надо подождать результатов ее применения", - отметила представитель оперштаба. "Пока мы не начинаем каких-либо переговоров с Россией в связи с вакциной", - резюмировала Гараева.