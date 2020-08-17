Суд на Урале оставил в силе штраф схимонаху Сергию за недостоверную информацию в проповеди

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 17 августа. / ТАСС/. Верхнепышминский городской суд оставил в силе штраф лишенному сана схимонаху Сергию (Романову) по административному делу о распространении недостоверной информации в проповеди, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где ведется онлайн-трансляция заседания.

"Постановление мирового судьи <...> оставить без изменения", - сказала судья.

7 июля судья Александра Белошейкина признала схимонаха Сергия виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ <...> заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности") и назначила ему штраф в 90 тыс. рублей.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.