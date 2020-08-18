В МЧС рассказали о сложностях при разборе завалов после взрыва в Бейруте

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели из оперативной группировки МЧС России в Ливане работали на самом сложном участке после взрыва в Бейруте. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель оперативного штаба министерства Сергей Воронцов.

"Нам определили самое сложное место - это административное здание около элеватора, эпицентра взрыва. У нас была информация, что под завалами, предположительно, может быть 18 пропавших без вести", - сказал он.

Из сложностей, сопутствующих поисково-спасательным работам, Воронцов назвал отсутствие четкого плана зданий. По его сведениям, около элеватора было много самостроя. Впоследствии с беспилотников проводилась фотосъемка, чтобы решить эту проблему. Также спасателям мешала железная арматура, которая могла их травмировать.

"Конечно, мы все время были настроены на поиск выживших, но характер разрушений показывал, что их, к сожалению, нет. Это не завалы, образованные в результате землетрясения, это завалы от мощного взрыва, а он был идентифицирован как 900 тонн в тротиловом эквиваленте", - добавил Воронцов.