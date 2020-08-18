Малайзия не исключает закупку российской вакцины от коронавируса

СИНГАПУР, 18 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии не исключили приобретения российской или китайской вакцин от коронавируса после получения всей необходимой информации. Об этом сообщил во вторник во время видеоконференции генеральный директор Минздрава Хишам Абдула.

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"Конечно, мы будем инвестировать или закупать препараты, если будут получены подтверждающие [их эффективность] данные", - указал чиновник. "Перед тем как приобрети вакцины мы должны увидеть их эффективность и побочные эффекты, сейчас ожидаем последней информации по разработкам", - указал представитель Минздрава.

Вместе с тем Хишам признал, что "возникает очень много вопросов, и пока отсутствует информация по вакцинам".