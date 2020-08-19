Сафронов пожаловался, что что ему не передают в СИЗО электрочайник

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. У советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова особых жалоб нет, он жалуется лишь на то, что ему в СИЗО не передают электрочайник. Об этом сообщила ТАСС член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которая посетила обвиняемого в госизмене в Лефортово.

"Особых жалоб на условия содержания у Сафронова нет. Единственное, он не понимает, почему ему не передают электрочайник, хотя этот предмет не является запрещенным", - сказала она.

По словам правозащитницы, у экс-журналиста получается находить общий язык с сокамерником, который обвиняется в терроризме и дважды вступал в драку с другими заключенными. "Ваня смог как-то с ним наладить отношения, хотя, по его словам, ему это дается нелегко", - отметила правозащитница.

По словам Литвинович, также Сафронову передали более 60 писем, которые ему написали самые разные люди. "Он также получает газеты и в курсе всех основных событий в стране. Кроме того, он читает книги. В частности, перечитывает "Мастера и Маргариту" Булгакова. Говорит, что спустя много лет эта книга читается совершенно по другому", - заключила она.