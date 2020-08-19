Опрос: почти 70% россиян чувствуют себя комфортно при прохождении онлайн-собеседования

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почти 70% россиян заявили, что чувствуют себя комфортно при прохождении онлайн-собеседования. Однако 40% в будущем предпочли бы очный формат встречи, свидетельствуют результаты исследования российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, 35% россиян заявили, что проходить онлайн-собеседование легче, для 33% особой разницы нет, а каждый четвертый отметил, что данный формат сложнее, чем очная встреча. При этом 40% подчеркнули, что в будущем предпочли бы очную встречу, 28% - онлайн с видео, еще 23% отметили, что им без разницы, а 9% выбрали бы формат онлайн без видео.

Опрос также показал, что у абсолютного большинства респондентов (94%) инициатором проведения онлайн-собеседования выступал представитель компании. Почти у половины соискателей (49%) собеседование в таком формате проходило 30-60 минут, менее 30 минут - у 41%, 1-1,5 часа - у 8%.

Большинство опрошенных (85%) использовали видеосвязь при прохождении собеседования в онлайн-формате. Более половины (57%) использовали Skype, WhatsApp - 43%, Zoom - 34%. По словам 49% респондентов, онлайн-собеседование они проходили до пяти раз, 38% единожды, а 8% до десяти раз проходили собеседование в таком формате.

Исследование проводилось 28 июля - 15 августа текущего года среди более 2,6 тыс. соискателей.