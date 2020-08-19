Посольство РФ рекомендовало россиянам временно воздержаться от посещения столицы Мали

РАБАТ, 19 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Посольство РФ в Мали рекомендует российским гражданам временно воздержаться от посещения столицы страны - Бамако. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду в диппредставительстве.

"Ввиду обострения политической и ухудшения криминогенной обстановки в Мали посольство России в Бамако рекомендует российским гражданам, проживающим и работающим в республике, временно воздержаться от посещения столицы и ее пригородов без крайней необходимости, оставаться бдительными и следить за новостной лентой", - сказал собеседник агентства.

Дипломат подтвердил, что никто из россиян, находящихся в настоящее время в Бамако, не пострадал в результате событий, вызванных военным мятежом.