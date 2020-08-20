Тест на коронавирус у экипажа судна "Карелия" в Калининграде дал отрицательный результат

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Экипаж российского траулера "Карелия", прибывшего в порт Калининграда из-за сообщения об очаге коронавируса на судне, здоров. Двое моряков, госпитализированные после подтверждения у них инфекции, вылечились и выписаны из больницы, карантин на судне отменен, сообщили журналистам в четверг в региональном оперативном штабе по контролю за новым коронавирусом.

Траулер прибыл в рыбный порт Калининграда 6 августа. В Калининграде все 72 члена экипажа сдали тест на коронавирус, инфекция подтвердилась у двоих моряков, они были госпитализированы, еще один был помещен в больницу с признаками ОРВИ, остальные члены экипажа были изолированы на судне. Через 10 дней после первого теста анализы у 72 моряков были взяты повторно.

"По результатам повторного лабораторного обследования 72 членов судоэкипажа траулера "Карелия", выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", COVID-19 не выявлен. С 21 августа карантинные мероприятия в отношении судоэкипажа траулера отменены. Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области разрешена свободная практика в порту Калининград. Два ранее заболевших выписаны из инфекционной больницы накануне по выздоровлению", - сообщили в штабе.

По данным Росрыболовства, 25 июля санитарные службы Фарерских островов сообщили, что тест на коронавирус у 23 членов экипажа судна "Карелия" дал положительный результат, но его капитан решил продолжить промысел. Как сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства, этим были грубо нарушены рекомендации Роспотребнадзора. Заместитель руководителя Росрыболовства, руководитель штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Петр Савчук поручил начать в отношении судна процедуру изъятия свидетельства на систему управления безопасностью (СУБ).

После обращения представителей Североморского территориального управления Росрыболовства к судовладельцу судно вернулось в ближайший российский порт. По данным калининградского штаба, траулер "Карелия" (бортовой номер АК-0749) ходит под российским флагом и приписан к Архангельску. Всего на судне в Калининград прибыли 75 человек, все они, включая троих оказавшихся в больнице и вылечившихся, здоровы, уточнили ТАСС в штабе.