В Армянске не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе после выброса на заводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Содержание хлорида водорода и диоксида серы в атмосфере города Армянска в Крыму, где накануне на предприятии "Титановые инвестиции" был зафиксирован выброс сернистого ангидрида, не превышено, сообщила в четверг ТАСС замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.

19 августа администрация города Армянска на своей странице "ВКонтакте" сообщила, что утром на предприятии произошел выброс сернистого ангидрида, концентрация загрязняющего вещества не опасна для здоровья людей.

"Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск не превышена", - сообщила Славгородская.

По ее словам, за сутки было проведено четыре замера. В частности, концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб. м при предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,2 мг/куб.м, концентрация диоксида серы - менее 0,03 мг/ куб.м (при ПДК 0,5). Замеры проводились в трех точках города.

На сайте Минпромторга России в среду сообщалось, что после вынужденного простоя с 9 июля 2020 года предприятие приступило к пуску сернокислотного производства. Во время пусковых работ для технологических процессов характерен повышенный выброс веществ до момента вывода работы производства в штатный режим.

Повышенный выброс сернистого ангидрида произошел из технологической трубы. В течение короткого времени концентрация вещества в воздухе пришла в норму. Работники предприятия ощутили едкий запах, что стало причиной негативной реакции.

Армянск - моногород регионального значения на севере Крыма, градообразующим предприятием является армянский филиал ООО "Титановые инвестиции", крупнейший в РФ производитель диоксида титана. Предприятие закрывает треть российской потребности в диоксиде титана, обеспечивая работой 3,5 тыс. человек.