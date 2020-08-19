В Крыму на заводе "Титан" произошел выброс сернистого ангидрида

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Выброс сернистого ангидрида произошел в среду в филиале ООО "Титановые Инвестиции" в городе Армянске на севере Крыма, концентрация загрязняющего вещества не опасна для здоровья людей, сообщается на странице администрации Армянска "ВКонтакте".

Это второй подобный выброс химического вещества на предприятии за два года. В августе 2018 года возле расположенного на севере Крыма Армянска произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего в городе был введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной произошедшего стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Титановые инвестиции", что связывалось с дефицитом воды на севере Крыма из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной.

"По информации ООО "Титановые Инвестиции", 19 августа 2020 года после длительного простоя произведен пуск сернокислотного производства. В момент перевода системы с режима разогрева технологическим воздухом в рабочий режим на сере в 7:20 мск в результате взаимодействия плавленой серы с атмосферным воздухом от основного источника сернокислотного производства... произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия. Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье... не имеет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес администрации города стали поступать обращения от жителей городского округа Армянск о появлении неприятного запаха в воздухе.

"Утром были сделаны замеры, которые показали, что в воздухе нет превышений ПДК вредных веществ. Кроме того, по состоянию на 9:00 концентрация загрязняющих веществ на территории промышленной площадки предприятия не превышала допустимые", - сообщают в администрации.

Городские власти отметили, что замеры ПДК вредных веществ в воздухе на территории муниципального образования будут проводиться на протяжении трех дней четыре раза в сутки.