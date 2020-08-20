Клинические испытания вакцины "Спутник V" не выявили серьезных побочных эффектов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ни один серьезный побочный эффект не был выявлен у добровольцев после проведения клинических испытаний вакцины "Спутник V". Об этом в четверг сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"Вакцина применялась здоровыми добровольцами от 18 до 60 лет и показала очень хороший профиль безопасности. Не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта", - сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от COVID-19 "Спутник V".

По словам Логунова, наиболее частыми побочными эффектами, которые наблюдались после вакцинации, - боль в месте введения, гипотермия не у всех добровольцев и головная боль. "Все эти нежелательные явления были квалифицированы как незначительные", - пояснил замдиректора центра им. Гамалеи.

Он добавил, что как и в доклинических исследованиях сотрудники центра оценивали эффективность вакцины по индукции иммунного ответа. "[Исследования] показали, что у 100% участвовавших добровольцев образовывались антитела, при чем в высоком титре: больше чем 1 на 15 тыс. в тесте на RBD-домен коронавируса. Также у 100% добровольцев формируется вирусонейтрализующие антитела", - подчеркнул разработчик.

Логунов отметил, что в клинических исследованиях участвовали обе формы вакцины - лиофильно высушенная и жидкая замороженная.

Противопоказаний для переболевших нет

Противопоказаний для вакцинации от коронавируса тех граждан, которые уже переболели коронавирусом, нет.

"Вакцина в первую очередь для людей, которые еще не болели, но, с другой стороны, нет никаких ограничений относительно применения этой вакцины уже переболевшими. Мы знаем, что антитела у переболевших быстро пропадают, иммунитет не является стойким очень часто достаточно в большом проценте популяции, поэтому мы не видим никаких ограничений для того, чтобы вакцинировать этих людей", - сказал Логунов на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V".

Логунов уточнил, что ситуация с вакцинированием аналогична с гриппом. "Если человек болел гриппом, это не значит, что есть противопоказания, чтобы вакцинироваться в следующем году или через полгода. Проблем в этом не видим", - заключил он.