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Пандемия COVID-19

Разработчик заявил, что вакцина "Спутник V" может защищать от вируса минимум 2 года

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что окончательные данные будут известны по прошествии определенного срока наблюдения за действием препарата

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" предполагают, что препарат будет защищать от вируса как минимум два года. Об этом в четверг сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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"У нас есть все основания говорить о том, что <...> вакцина <...> будет <...> защищать вакцинированных от этого возбудителя, от COVID-19, по крайней мере в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию", - сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от COVID-19 "Спутник V".

При этом Гинцбург уточнил, что окончательные данные будут известны по прошествии определенного срока наблюдения за действием препарата.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

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РоссияПандемия COVID-19
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