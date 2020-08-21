Прокуратуру получила жалобу на главу Ишимбайского района из-за разгона митинга на Куштау

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Материалы о нарушениях со стороны главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова после инцидента с разгоном защитников шихана Куштау поступили в прокуратуру. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в пятницу на встрече с экоактивистами.

"Все сейчас переходит в нормальную правовую плоскость, очень много было нарушений с разных сторон - и стороны экозащитников, и ЧОПа, и так далее. Насколько я знаю, Владимир Викторович [Ведерников, прокурор Башкирии], Вы не дадите мне соврать, материалы уже поступили, в том числе по главе Ишимбайского района. В государстве существуют законы и структуры, которые определяют, принимают решение", - сказал Хабиров, обращаясь к прокурору.

В ходе встречи с главой республики экозащитники попросили привлечь к ответственности участников разгона протестных акций и отправить в отставку Абдрахманова.

Начало геологоразведочных работ на шихане (горе) Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели в начале августа несколько акций в защиту горы. 15 августа во время одной из них полиция задержала 22 человека. 17 августа на площади Ишимбая прошел митинг за отставку Абдрахманова. Ранее экоактивисты сообщили, что глава района агрессивно разгонял участников акции против разработки шихана, переворачивал палатки и требовал убрать машины, о чем свидетельствуют видеозаписи в соцсетях и в Telegram-каналах.