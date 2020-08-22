Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1,5 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. Участие в ней принимают около 1,5 тыс. человек, сообщается на сайте администрации города.

"В краевом центре проходит очередной несанкционированный митинг. В этот раз он собрал 1500 человек", - говорится в сообщении.

Участники, как и ранее, собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, а затем, скандируя лозунги, пошли колонной по центральным улицам города. Маршрут отличался от обычного, в этот раз участники акции прошли еще и по одному из городских бульваров.