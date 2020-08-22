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Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1,5 тыс. человек

Участники, как и ранее, собрались на площади Ленина у здания краевого правительства

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. Участие в ней принимают около 1,5 тыс. человек, сообщается на сайте администрации города.

"В краевом центре проходит очередной несанкционированный митинг. В этот раз он собрал 1500 человек", - говорится в сообщении.

Участники, как и ранее, собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, а затем, скандируя лозунги, пошли колонной по центральным улицам города. Маршрут отличался от обычного, в этот раз участники акции прошли еще и по одному из городских бульваров.

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Правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями. Средствами автоматической фиксации в регионе выявили свыше 4 тыс. нарушений. Это и проезд на запрещающий сигнал светофора, и выезд за стоп-линию. Сотрудники органов внутренних дел составили 148 протоколов об административных правонарушениях, 122 материала рассмотрел суд.

В Хабаровском крае в связи с распространением новой коронавирусной инфекции действуют ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий. Тем не менее несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе с 11 июля, после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19Дело в отношении Сергея Фургала
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