Пострегистрационные исследования вакцины центра Гамалеи начнутся 4-5 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, начнутся 4-5 сентября. Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Планируется, что до 3 сентября она должна поступить во все центры, где будет проводиться исследование. Поэтому 4-го или 5-го должна начаться непосредственно вакцинация", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что пострегистрационные исследования должны закончиться примерно через 9-10 месяцев. Однако ввод препарата в гражданский оборот произойдет значительно раньше, параллельно с испытаниями на добровольцах. Партия вакцины уже проходит проверку в Росздравнадзоре.

"Новая серия препарата, которую мы наработали, в данный момент проходит проверку в Росздравнадзоре. Как пройдут, то сразу начнут [ввод в гражданский оборот]. Список развозки существует уже по регионам, начнут в небольшом количестве развозить по регионам. Это будет параллельно с пострегистрационными исследованиями", - отметил Гинцбург. По его словам, ввод в гражданский оборот возможен в период 15-20 сентября.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи получил разрешение Минздрава России на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. В исследовании примут участие 40 тыс. добровольцев старше 18 лет. Оно пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы.