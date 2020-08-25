США намерены помочь с расследованием, если факт отравления Навального подтвердится

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. США поддержат призыв ЕС провести всестороннее расследование случившегося с Алексеем Навальным и окажут в этом помощь, если предварительное заключение о его отравлении подтвердится. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом во вторник письменном заявлении главы ведомства Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены представленными предварительными выводами германских медицинских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Если сообщения окажутся достоверными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к проведению всестороннего расследования и готовы оказать помощь в этих усилиях", - утверждал дипломат.

"Семья Навального и российский народ заслуживают проведения всестороннего и открытого расследования, а причастные к этому [отравлению] лица должны быть привлечены к ответственности. Мы сочувствуем семье Навального и надеемся на его выздоровление", - заключил госсекретарь.

Ситуация с Навальным

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно пока неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.