В Хабаровском крае нашли двух девочек, сбежавших из детского лагеря

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в пятницу нашли двух девочек, которые сбежали из детского лагеря в Хабаровском крае. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Со ссылкой на краевую прокуратуру сообщалось, что девочки 12 и 13 лет покинули территорию лагеря "Мир детства", расположенного в селе Воронежское-2 Хабаровского района, в ночь с 26 на 27 августа.

"В Хабаровском крае найдены две девочки, самовольно покинувшие детский лагерь. Они живы, здоровы, с ними работают следователи. Для установления местонахождения детей проводились масштабные поисковые мероприятия", - говорится в распространенном релизе.

Сообщается, что в отношении девочек преступных действий никто не совершал.

В связи с уходом детей из лагеря следователи проводят проверку. Будет дана оценка действиям руководства лагеря.