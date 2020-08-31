США настаивают на предоставлении лечения осужденному в России Тревору Риду

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Американский студент Тревор Рид, приговоренный месяц назад к девяти годам заключения за применение насилия к полицейскому в Москве, нуждается в медицинском обслуживании и медикаментах. Об этом заявил в понедельник журналистам посол США в РФ Джон Салливан по итогам посещения Рида в СИЗО №5 в российской столице.

По словам дипломата, у Рида "есть проблемы со здоровьем, которые требуют лечения". "Очень важно, чтобы ему предоставили лечение, в котором он нуждается. Мы будем этого добиваться", - сказал он, добавив, что Рид "хорошо держится".

Салливан указал на то, что это его первое посещение Рида в СИЗО с февраля, поскольку ранее это было невозможно сделать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп крайне обеспокоен проблемой Тревора Рида и других американских граждан, которые находятся в заключении в России. "Я не буду вдаваться в подробности о том, что американский лидер и другие представители правительства говорили или делали в процессе обсуждения этого вопроса с российскими официальными лицами. Однако дело Тревора и некоторых других затрагивались на самом высоком уровне, и эти вопросы продолжают подниматься", - сказал дипломат.

Визит американского дипломата в СИЗО продлился порядка двух часов.

Салливан также отметил, что на прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встречался с российскими высокопоставленными официальными лицами, на этих встречах данная проблема также обсуждалась. По его словам, в Вашингтоне "придают большое значение проблеме заключенных и намерены постоянно поднимать ее при любой возможности".

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность обмена заключенными во время визита Бигэна в Москву, американский посол заявил, что предпочел бы не вдаваться в детали прошедших переговоров.