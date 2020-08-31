Российские дипломаты вручили медаль американскому участнику встречи на Эльбе

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты и военные вручили медаль "За укрепление боевого содружества" американскому ветерану Второй мировой войны, непосредственному участнику встречи войск СССР и США на Эльбе Фрэнку Кону. Посвященная этому торжественная церемония состоялась в понедельник в Форт-Бельвуаре (штат Вирджиния) под Вашингтоном, где проживает 94-летний Кон, являющийся полковником Сухопутных войск Соединенных Штатов в отставке.

Награду американскому ветерану вручил атташе по вопросам обороны посольства России в США полковник Евгений Бобкин. На мероприятии присутствовали и другие сотрудники российского посольства в Вашингтоне, включая старшего помощника атташе по вопросам обороны полковника Игоря Герасимова и первого секретаря посольства Екатерину Акульчеву. Приказ по Министерству обороны России о награждении Кона "за большой личный вклад" в укрепление боевого содружества был подписан в апреле текущего года.

Кон служил в разведке в 12-й группе армий, которой командовал генерал Омар Брэдли. Он оказался в числе американских военнослужащих, встретившихся в апреле 1945 года на Эльбе с советскими братьями по оружию. В интервью ТАСС весной 2010 года Кон рассказывал, что его часть находилась "во Франкфурте, когда поступило указание срочно выдвигаться к Эльбе, поскольку советские части уже подошли к реке". "Мой командир получил приказ наладить контакт с советскими войсками для дальнейшей координации действий. Он начал искать людей, знающих русский язык, но так никого и не нашел. Тогда капитан обратился ко мне и сказал, что я пойду вместе с ним и буду его переводчиком", - свидетельствовал ветеран.

Он с улыбкой вспоминал тот эпизод. "Я тогда говорил по-немецки, немного по-французски, но совершенно не знал русского", - пояснял Кон. Это не смутило его командира, который коротко приказал: "Иди со мной, только возьми карту". На карте, по словам Кона, были обозначены оккупационная зона и продвижение советских войск вглубь Германии. По ней же можно было определить, что русские в конечном итоге перейдут Эльбу, займут Магдебург и пойдут дальше на восток. В то время этот документ считался совершенно секретным и не должен был попасть в руки фашистов.

В 2005 и 2010 годах Кон по приглашению российского правительства ездил в Москву на торжества по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в 2010 году ему была вручена медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Кон родился в Германии в еврейской семье, которая была вынуждена бежать в Соединенные Штаты из-за прихода к власти нацистов. В Америке он оказался в 13 лет. Из рядов Вооруженных сил США уволился в 1978 году.