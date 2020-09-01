Путин в День знаний по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие во всероссийском открытом уроке, посвященном памяти о Великой Отечественной войне. Мероприятие приурочено к началу учебного года.

"Президент примет участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что "это будет большое мероприятие", начало которого запланировано на полдень по московскому времени.

Как сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ, всероссийский открытый урок для старшеклассников в этом году называется "Помнить - значит знать", он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Путин неоднократно в публичных выступлениях, в том числе в последний год, затрагивал тему памяти о войне и недопустимости фальсификации ее истории. В июне в журнале "Нэшнл интерест" на английском языке, а затем на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском была опубликована статья президента РФ "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней Путин привел многочисленные исторические факты и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации российский лидер посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

Открытая трансляция

По данным Минпросвещения, во время всероссийского открытого урока ведущие - лауреат конкурса "Учитель года России - 2019" из Камчатского края Виктория Скрипникова и телеведущая Яна Чурикова - дадут старт Месяцу памяти и славы всероссийского конкурса "Большая перемена", а также акции "Память для будущего". Гостями в студии станут министр просвещения РФ Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, участники конкурса "Большая перемена", а также активисты Российского движения школьников, "Юнармии", движения "Волонтеры Победы" и патриотических клубов. На связь со студией выйдут школьники из Крыма и с Камчатки, из Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, Новосибирской и Рязанской областей и из Москвы.

Трансляция всероссийского открытого урока будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в сети "ВКонтакте" (vk.com/minprosvet). "Ее смогут посмотреть свыше 5 млн учащихся из 40 тыс. школ страны", - говорится в сообщении министерства.

График ко Дню знаний

Путин традиционно принимает участие в мероприятиях ко Дню знаний. В прошлом году во время посещения пострадавшего от паводков Тулуна глава государства в первый день учебного года зашел в местную школу, отремонтированную после ЧС. Годом ранее президент 1 сентября приезжал в образовательный центр "Сириус" в Сочи (в День знаний в 2015 году Путин там же выступал с обращением к молодому поколению). В 2017 году Путин 1 сентября в Ярославле принял участие в форуме профессиональной навигации "Проектория" и во всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее".

Впоследствии президент выступал по телемосту на всероссийских открытых уроках в рамках форумов "Проектория" в декабре 2018 года и в ноябре 2019 года.