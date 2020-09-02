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Дело Ивана Сафронова

Главреды "Ведомостей", РБК и "Медузы" поручились за Сафронова

За него еще поручились около 110 журналистов и общественных деятелей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главные редакторы "Ведомостей", РБК, "Медузы" и еще около 110 журналистов и общественных деятелей поручились за обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

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"Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Сафронова. Защита считает это ходатайство незаконным и просит об освобождении Сафронова из-под стражи, и в обоснование своей позиции мы представляем поручительства журналистов, политиков, общественных деятелей - всего больше 110 поручительств", - сказал Павлов.

Среди поручителей за Сафронова главные редакторы "Ведомостей" Андрей Шмаров, РБК - Петр Канаев, "Медузы" - Иван Колпаков, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

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