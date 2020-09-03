Додон заявил, что планирует привиться от коронавируса во время визита в Россию

КИШИНЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует сделать прививку от коронавируса во время визита в Россию в сентябре - октябре, а также попытается договориться о поставке первой партии вакцин в республику. Об этом он сообщил в четверг в интервью молдавскому отделению " Радио Свободная Европа ", комментируя возможный визит в Москву.

"Если я поеду, то поставлю эту вакцину. <...> Попрошу россиян. Там началась массовая вакцинация, прививаются многие руководители, депутаты", - отметил Додон.

Отвечая на вопросы журналиста о продукте американских исследователей, Додон сообщил, что лично для себя принял решение не ждать альтернатив. "У меня больше доверия к российской вакцине, чем к американской. <...> Мы были частью этой медицинской системы, и она была одна из лучших", - объяснил президент.

Если Молдавии удастся получить партию российских препаратов против коронавируса, то они будут бесплатно распределены в первую очередь среди врачей, а также тех, кто находится в группе риска, отметил президент. Он заверил, что в республике вакцину будут предоставлять по желанию и бесплатно.

Ситуация в стране

Эпидемиологическая ситуация в Молдавии остается напряженной. В четверг здесь зарегистрирован очередной дневной максимум заражений - 636 человек. В целом с начала эпидемии COVID-19 здесь заразились 38 372 человек заражения (1% населения). В республике до 15 сентября продлен режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. В этот период действуют ограничения на въезд в страну для иностранцев, запрещены массовые мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек. В общественных местах обязательно ношение защитных масок.