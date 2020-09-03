ТАСС завершил дневник Большой норильской экспедиции Российской академии наук

"За весь месяц не было ни одного конфликта, ученые работали, как один организм - четко и слаженно. Таймыр - действительно сокровище России, и мы должны беречь его.

Многие местные жители сказали, что любят Норильск, несмотря на близость заводов и удаленность от "большой земли". Эти люди заслуживают уважения, а их грандиозный заполярный дом - преображения", - говорится в дневнике.

Символично, что экспедиция началась почти через 100 лет после 1921 года, когда в норильском Старом городе построили первый в этой местности жилой дом. В нем поселились участники геологической экспедиции под руководством ученого и первооткрывателя Николая Николаевича Урванцева. Нынешнюю экспедицию организовали в очень короткие сроки по следам разлившегося на территории ТЭЦ-3 дизельного топлива, но ее цели и интересы выходят далеко за пределы установки причин и следствий происшествия.

"Ученых интересует глобальная картина: каковы естественные для региона концентрации различных химических веществ в воде и почве, как здесь с начала XX века менялась экологическая ситуация, живут ли в исследуемых районах бактерии, питающиеся углеводородами, но главное - как можно помочь природе оправиться от полученного ущерба. На эти вопросы невозможно ответить за минуту или за день - нужны месяцы, возможно, даже годы. Вот почему ученые воздерживаются от скоропалительных выводов и говорят, в основном, о необходимости постоянного экологического мониторинга Норильского промышленного района. Он поможет дополнить картину происходящего и даст важную информацию для исследований", - рассказали авторы дневника.

Экспедиция на Таймыр

СО РАН впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, теперь начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.