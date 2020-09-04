Разработчик "Спутник V" рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Публикация результатов клинических исследований вакцины "Спутник V" до ее регистрации была бы неэтичной, заявил в пятницу журналистам директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Согласно российской регуляторике, публикация обычно является этичной после того, как данный препарат зарегистрирован, по той простой причине, что предварительная публикация расценивалась как возможное давление на точку зрения тех экспертов, которые принимают непосредственное решение о возможности регистрации данного препарата. Как мы помним, регистрация произошла совсем недавно", - сказал Гинцбург.

По его словам, сразу после этого коллектив авторов приступил к написанию статьи. "С моей точки зрения, они справились в сжатые сроки", - добавил он.

Ранее в пятницу Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи и Минздрав России объявили о публикации статьи по результатам первого и второго этапов клинических исследований вакцины "Спутник V". Статья опубликована в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире - The Lancet, в ней раскрыты ключевые характеристики препарата.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.