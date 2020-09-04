В Минздраве Греции оценили российскую вакцину "Спутник V"

"На российскую вакцину очень хороший иммунный ответ, почти 100%. Следовательно, мы должны сказать, что это очень хорошая вакцина", - сказал Гогос. "Мы, конечно, ждем третьего этапа [испытаний], теперь у нас есть данные по этапам 1 и 2, которые очень хорошие. Платформа, которая была использована, аналогичная тем, которые используют и другие компании", - отметил профессор, похвалив также ведущий мировой научный журнал The Lancet, где были опубликованы результаты первых двух этапов испытаний "Спутник V".

На вопрос о том, что покажет третий этап, Гогос ответил, что на этой заключительной фазе препарат дается "большому количеству пациентов, включая подкатегории". "Скажем так: одно дело - полный иммунный ответ у здорового 30-летнего пациента, а другое дело - дать ее 60-летнему, 70-летнему больному, у которого есть диабет, гипертония и т. д. То есть речь идет о подкатегориях, которые более чувствительны к коронавирусу, и имеет большое значение, как они будут реагировать. Это 3-й этап, результаты которого нам нужно будет увидеть. И на нем происходит утверждение вакцины", - сказал Гогос.

В свою очередь на том же брифинге заместитель министра здравоохранения Василис Контозаманис сообщил, что Греция будет приобретать вакцину, разработанную Оксфордским университетом в сотрудничестве с компанией AstraZeneca. "Греция участвует в совместной европейской инициативе по приобретению этой вакцины. Уже подписано соглашение с AstraZeneca", - сказал Контозаманис, добавив, что первая партия этой вакцины поступит в страну в декабре этого года. Всего Греция намерена получить за полгода 3 млн ее доз.