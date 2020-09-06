Генпрокурор штата Нью-Йорк сформирует жюри присяжных в связи со смертью афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс намерена собрать большое жюри присяжных в связи с проведением разбирательства, касающегося смерти темнокожего Дэниела Пруда после задержания в городе Рочестер. Об этом говорится в заявлении Джеймс.

"Мой аппарат незамедлительно примет меры для формирования большого жюри присяжных в рамках тщательного расследования этого дела, которое мы проводим", - сообщила Джеймс. Большое жюри присяжных может направлять интересующим следователей лицам повестки, заслушивать их показания, а также решать, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений.

Ранее в Рочестере отстранили от работы семь сотрудников полиции в связи со смертью Пруда после задержания, которое имело место 23 марта. По данным газеты The New York Times, афроамериканец бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заразился коронавирусом. Полицейские надели Пруду на голову мешок, чтобы предохранить окружающих от плевков, и в течение некоторого времени прижимали его к асфальту. Один из полицейских уперся коленом ему в спину.

Пруд потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице в конце марта. Семья афроамериканца только в среду решила распространить информацию об этом. По словам родственников Пруда, у него были проблемы с психическим здоровьем.

В последние дни в Рочестере продолжаются акции протеста и беспорядки в связи со смертью афроамериканца. 11 их участников были задержаны в городе в субботу. Трое правоохранителей пострадали.