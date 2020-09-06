Эксперт: туристические поездки из России в Грецию вряд ли начнутся 7 сентября

Комментируя решение греческих властей разрешить прилет в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит) не более 500 граждан России в неделю, Канулас сказал, что вряд ли с понедельника может начаться массовый туризм из России. "Я думаю, этого не будет. Во-первых, не готов российский рынок, во-вторых, нет разъяснительных решений местных властей по пересечению границы гражданами РФ - можно ли им пересекать границу или нельзя. С российской стороны тоже нет никаких решений [по поводу авиасообщения с Грецией]", - сказал Канулас.

АФИНЫ, 6 сентября. /ТАСС/. Туристические поездки из России в Грецию вряд ли начнутся 7 сентября, к этому не готовы ни российский, ни греческий туристические рынки, нет и авиасообщения между двумя странами. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор туристической компании Kanoulas Travel, почетный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас.

"Туроператоры мне звонят, спрашивают, будут ли рейсы, а я звоню греческим властям. Те вроде сказали да, но у нас нет пока разрешения о пересечении границы гражданам РФ с обычными туристическими визами, - сказал директор. - Только граждане, имеющие визу специальной категории D или вид на жительство, имеют право пересекать границу с российским паспортом".

По словам Кануласа, виза категории D дается при разрешении на работу в Греции, при браке с гражданином Греции или, например, для лечения в особых случаях при наличии специального приглашения. "Я в пятницу разговаривал с полицией по этому поводу, спрашивал, если гражданин России прилетит по линии нашей фирмы в Афины 7 сентября, имеет ли он право пересечь границу. Они посмотрели по компьютеру и говорят: "У нас стоит "СТОП", у нас нет никакого постановления на этот счет".

Прилет через Великобританию и Швейцарию

На вопрос, могут ли россияне отправиться в Грецию, например, через Великобританию или Швейцарию, с которыми Россия возобновила сообщение, Канулас ответил, что с краткосрочными визами и мультивизой они вряд ли смогут пересечь границу с Грецией. "В принципе они могут прилететь, но как они заедут в Грецию? У меня был случай, когда граждан РФ, прилетавших на частном самолете, разворачивали на границе. Их было семь человек. Пятерым на погранконтроле сказали, что можно проходить, а двоих завернули. У них была мультивиза, а не виза категории D. Они не имеют права пересекать границу. Пока о каких-то изменениях до нас информация не доходила. У нас на Корфу и вообще на Ионических островах сейчас туристов из России практически нет, тут находятся только те, кто прибыл с визой категории D", - пояснил директор.

В отношении предположений, что благодаря решению греческих властей "приоткрыть границу" с 7 сентября в страну смогут приезжать из РФ в основном состоятельные люди, бизнесмены, Канулас сказал: "Если будут прямые рейсы из России в греческие города, то можно будет приезжать и с обычными визами, никого не завернут. Но если таких рейсов нет, а человек прилетает на частном самолете или через какую-то третью страну, то для въезда в Грецию нужна виза категории D. Это обязательно. Но пока все неясно, никто толком ничего не знает".

Готовность авиакомпаний и туроператоров

Греческая компания Aegean Airlines, по словам Кануласа, пока никак не отреагировала на известие о возможности полетов с 7 сентября. "Я звонил в Aegean Airlines, там тоже ничего не знают", - сказал он, добавив, что и чартеры вряд ли будут.

"Я разговаривал с туроператорами в Москве, они говорят: "Греки, может, и пустят, а разве мы готовы? Мы же должны заранее отели забронировать, выписать ваучеры, заказать трансфер. В этом году даже те греческие отели, которые открылись, стараются как можно быстрее закрыться, так как это невыгодно. Потому что персоналу нужно платить, и много других расходов, а туристов мало", - пояснил директор.

"Аэрофлот" и Aegean Airlines приостановили с марта регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом. В этот период и до сих пор осуществлялись только вывозные рейсы.

Как сообщила журналистам 3 сентября пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова, перевозчик пока не видит возможности возобновления полетов в Грецию.

4 сентября в российском кабмине заявили ТАСС, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

Брони массово переносятся на 2021 год

По словам Кануласа, "вообще на Корфу в этом году туристический поток составит примерно 20-30% от обычного уровня, когда на остров приезжали около 2 млн человек в год". "И 30% было бы еще хорошо. Часть отелей уже будет закрываться в середине сентября. Ведь объявили, что англичане, которые уезжают [после отдыха] из Греции, должны обязательно проходить по возвращении карантин, и это сразу дало большой спад. Такое же решение французов тоже моментально привело к сокращению туристов из этой страны. Ну кто полетит, если после Греции его посадят на карантин?" - сказал он.

"Некоторые отели и не открывались, потому что расходная часть очень большая. Например, в [крупнейшей в Греции] сети Grecotel из четырех больших отелей на Корфу открыт всего один (Daphnila Bay). В августе был приток туристов на остров из Италии, Франции, Германии, и это дало возможность поработать, однако после 1-2 сентября начался резкий спад, как объявили о карантинах. Из 500 основных отелей на Корфу открылись лишь процентов 30-40. Они поработали в небольшой период массового приезда туристов, а в остальное время - в убытке", - отметил директор.

Он также сообщил, что "очень много бронирований сейчас снимаются и переносятся на 2021 год". "По некоторым отелям мы 2021 год забиваем полностью, чуть ли не до stop sale (прекращение бронирований в отеле в связи с полной его загрузкой - прим. ТАСС)", - сказал Канулас.

Решение греческих властей

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в опубликованном 1 сентября совместном министерском решении, которое будет действовать с 7 по 21 сентября.

Согласно этому документу, "разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)".

Пассажиры должны иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране. Прилетающие должны также заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом.

Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. В случае проведения при прилете выборочного теста на COVID-19 гражданин до выдачи результатов лабораторного исследования должен не покидать место своего временного проживания в профилактических целях. Лица, нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере пяти тысяч евро, отмечается в постановлении.