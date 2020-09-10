Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших из-за тайфуна "Майсак"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Приморского края приняло постановление о выделении материальной помощи семьям троих жителей региона, погибших во время прохождения тайфуна "Майсак" на прошлой неделе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства в четверг. Сумма каждой выплаты составит 300 тыс. рублей.

"Принято постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна "Майсак". Размер выплаты составляет 300 тыс. рублей на семью. Разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших", - сообщил представитель пресс-службы.

Также выплата предусмотрена обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений до 23-летнего возраста, несовершеннолетним, детям-инвалидам от 18 лет.

На этой неделе тайфун "Хайшень" принес в регион обильные осадки, а на прошлой неделе тайфун "Майсак" сопровождался ураганным ветром до 43 м/с. В результате три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставались до 100 тыс. потребителей в регионе. Режим ЧС сегодня действует в восьми муниципалитетах.