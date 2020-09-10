В епархии заявили, что удерживаемый бывшим схимонахом Сергием монастырь останется в РПЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Построенный на пожертвования людей монастырь в Среднеуральске Свердловской области и своевольно удерживаемый отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым) останется во владении Русской православной церкви, сказал журналистам руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим (Миняйло).

В одном из видеообращений схимонах Сергий назвал монастырь "народным" и заявил, что земля, на которой он построен, находится в аренде, а здания обители не являются собственностью епархии и оформлены на частных лиц. Секретарь епархиального совета назвал информацию некорректной и уточнил ТАСС, что земля находится в безвозмездном пользовании у епархии.

"Каких-то новых действий, отличных от тех, что мы совершали, предпринято не будет. Процесс сам собой совершится, как и когда - не знаем. Исходя из опыта церкви, в любом случае будет так - монастырь, который построен на пожертвования народа, он останется в РПЦ" , - сказал протоиерей Максим.

Он также сообщил, что клирики, которые служат вместе с отлученным от церкви Сергием, также могут быть отлучены от церкви.

7 сентября церковный суд лишил сана восьмерых клириков, которые служат вместе с Сергием в Среднеуральском женском монастыре. Им дали несколько дней на обжалование решения суда.

"К сожалению, все возможно. Это зависит от того, какой путь изберут эти священнослужители, потому что на сегодня по ним принято решение об извержении из сана в силу того, что они сослужили изверженному священнику. <...> Если они не остановятся на этом пагубном пути, то, безусловно, к сожалению, церковный суд может также засвидетельствовать [отлучение их от церкви]", - сказал он в ответ на вопрос о возможном отлучении от церкви клириков.

10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений, несмотря на лишение сана.

Екатеринбургская епархия ранее напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".