Эксперты: переброска вакцин по всему миру потребует 8 тыс. крупных самолетов

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Доставка по всему миру вакцин от коронавируса станет "крупнейшей транспортной операцией за всю историю", для осуществления которой потребуется 8 тыс. широкофюзеляжных самолетов типа Boeing-747. Об этом сообщила четверг вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Вакцины еще не созданы, однако IATA, согласно ее информации, уже активно работает с авиакомпаниями, аэропортами, организациями здравоохранения и фармацевтическими компаниями "над глобальным планом" авиаперевозок. "Безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой авиатранспортной отрасли, - полагает директор ассоциации Александр де Жюньяк. - Однако этого не произойдет без тщательного и заблаговременного планирования". "И время для этого уже наступило", - добавил он.

Не все самолеты, как констатируют специалисты, подходят для транспортировки подобных препаратов. Для этого необходим диапазон температур от 2 до 8 градусов по Цельсию, а для отдельных вакцин могут потребоваться минусовые температуры, что еще более сужает количество подходящих самолетов. Очень большое внимание, по словам главы отдела транспортной авиации ассоциации Глина Хьюза, будет уделено полетам в отдельные районы планеты, такие как Юго-Восточная Азия, где значительно ограничены возможности производства вакцин.

В настоящее время разрабатывается, как отмечает Би-би-си, почти 140 вакцин, более двух десятков из них проходят испытания. Процесс разработки идет непросто. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca ранее проинформировала о том, что приостанавливает третью фазу клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. Планы компании предполагают вакцинирование 50 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний была начата в конце августа. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.

Препарат AZD1222 SARS-CoV-2 (прежнее название - ChAdOx1 nCoV-19) на основе рекомбинантного вирусного вектора рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить почти 3 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен. Компания заключила предварительные договоренности о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз - странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.