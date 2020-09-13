Жильцы частично разрушенного дома в селе в Приморье получат новое жилье

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Жильцы двухэтажного дома в селе Вознесенка в Приморском крае, квартиры которых не подлежат восстановлению после частичного обрушения в результате ЧП, получат сертификаты на новое жилье. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Приморья.

"Жителям дома в селе Вознесенка Хорольского района, чьи квартиры пострадали в результате ЧП, получат сертификаты на новое жилье, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что до конца года дом будет восстановлен.

"Экспертная комиссия оценит ущерб, после чего строительные организации приступят к восстановлению дома. Ремонтные работы должны быть выполнены до нового года. При этом, скорее всего, первый подъезд можно будет заселить в ближайшее время", - цитирует главу края пресс-служба.

ЧП произошло минувшей ночью, в двухэтажном жилом доме, предположительно, произошел взрыв, была разрушена квартира на втором этаже, рухнули перекрытия, повреждена квартира под разрушенной. По информации администрации Хорольского района, погиб мужчина 1940 года рождения, хозяин квартиры. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом устроил пожар в гараже, там тоже слышали хлопок, а затем произошло обрушение в его квартире. Дом не газифицирован, но на месте был найден газовый баллон.

В 16 квартирах дома проживал 21 человек, всех жильцов эвакуировали в Дом культуры.