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Единый день голосования - 2020

В СПЧ считают, что Единый день голосования нужно перенести на школьные каникулы

Это позволило бы понизить количество проблем на выборах и увеличить явку, заявили в совете

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Перенос Единого дня голосования в России на осенние или весенние каникулы позволил бы понизить количество проблем на выборах и увеличить явку. Об этом журналистам в воскресенье сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский во время рабочей поездки в Челябинскую область.

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"Конечно, более перспективно перенести Единый день голосования, раз уж он проходит в образовательных учреждениях, на каникулы. Потому что для учителей это невероятный стресс. И многие из тех проблем, с которыми мы столкнулись, могут быть вызваны тем, что учителя устают, тем, что у них посреди образовательного процесса возникают многодневные еще какие-то занятия, подготовка помещения", - сказал он.

По словам Засурского, Единый день голосования можно перенести на осенние или весенние каникулы. "В конце октября - начале ноября, в конце марта - начале апреля больше людей готовы были бы проголосовать", - добавил он.

Засурский рассказал, что выборы в Челябинской области, по его мнению, проходят напряженно, были сообщения о попытках административного давления, о попытках подкупа избирателей (либо провокации в виде попытке подкупа) и т.д.

По словам председателя Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, критичных нарушений, способных повлиять на избирательный процесс, не зарегистрировано.

В Челябинской области проходят выборы депутатов областного законодательного собрания седьмого созыва и выборы депутатов в органы местного самоуправления. В законодательное собрание предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 - одномандатники, 30 - по партийным спискам. До выборов допущены девять партий, в 2015 году их было пять. Зарегистрировано 120 кандидатов по одномандатным округам и порядка 650 - по спискам.

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РоссияЧелябинская областьЕдиный день голосования - 2020
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