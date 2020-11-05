В Великом Новгороде проведут экспертизу состояния здания вуза после ДТП с автобусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Экспертизу состояния здания Новгородского госуниверситета проведут после того, как в среду вечером в него врезался автобус. Об этом журналистам сообщили в вузе.

"Пока преждевременно что-то говорить о состоянии здания университета. Будет проведена экспертиза для оценки конструкций", - прокомментировал случившееся проректор НовГУ по административно-хозяйственной работе Сергей Пилипив.

Как пояснила ТАСС начальник управления информации и коммуникационной политики НовГУ Марина Пуксант, сроки экспертизы планируется определить завтра.

Вечером в среду в Великом Новгороде автобус врезался в здание университета. По предварительной оперативной информации МЧС, в автобусе было 26 пассажиров, 16 из них покинули салон самостоятельно. По последним данным ГУ МЧС по Новгородской области, в результате ДТП восемь человек пострадали, двое погибли.