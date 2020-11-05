СМИ: индийская вакцина против коронавируса может быть готова в феврале 2021 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech, может быть запущена в производство уже в феврале 2021 года. Об этом сообщила в четверг газета The Economic Times со ссылкой на представителей Индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR).

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Компания Bharat Biotech, которая разрабатывает вакцину против коронавируса COVAXIN совместно с ICMR, ранее планировала запустить ее во втором квартале следующего года. Но, как сообщил журналистам старший научный сотрудник ICMR Раджни Кант, это может произойти на несколько месяцев раньше.

"Вакцина показала хорошую эффективность", - приводит газета слова Канта, который добавил, что исследования продемонстрировали безопасность препарата.

В октябре исполнительный директор Bharat Biotech Саи Прасад заявил, что вакцина пройдет все стадии проверки и будет полностью готова к июню 2021 года.

Разработку собственной вакцины в Индии также ведет компания Zydus Cadila. В стране, кроме того, проходит испытания препарат, разработанный Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств на проведение второй и третьей фазы клинических испытаний в Индии российской вакцины "Спутник V".