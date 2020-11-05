Клирик Троицкого храма в Самаре умер от осложнений, вызванных коронавирусом

ТАСС, 5 ноября. Клирик Свято-Троицкого храма в Самаре протоиерей Тарасий Горбатенко умер в четверг от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"5 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 41-м году жизни скончался клирик храма в честь Святой Троицы г. Самары протоиерей Тарасий Горбатенко", - говорится в сообщении.

Протоиерей Тарас Горбатенко родился 25 января 1980 года. Он получил священническое рукоположение 21 июля 2001 года.