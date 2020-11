Встретимся на полигоне: как научиться защищать свою компанию от киберрисков

Хакеры повышают свою компетентность и выполняют более сложные атаки, а компании прикладывают бо́льшие усилия к обеспечению собственной кибербезопасности. Все это относительно предсказуемо работало до начавшейся в начале 2020 года мировой пандемии, когда мировая экономика столкнулась с огромным количеством трудностей. Компании были вынуждены перевести сотрудников на удаленный режим работы, изменили бизнес-процессы, размыли ранее замкнутый периметр организации, а в ряде случаев и сократили инвестиции на IT. Например, по оценкам Gartner, глобальные расходы на сферу IT сократятся на 8% в 2020 году из-за воздействия COVID-19.

"Сегодня лучшим решением является проведение киберучений с привлечением нескольких команд, атакующих цифровую модель организации, соответствующую реальной инфраструктуре компании, - "цифрового двойника" (digital twin). В этой концепции мы уже не один год развиваем The Standoff как инструмент моделирования угроз и оценки реального уровня защищенности конкретных технологий ", - поясняет директор центра компетенции Positive Technologies Андрей Бершадский.

Виртуальное поле боя The Standoff

Важность "полевой" отработки угроз и мер реагирования на них лежит в основе идеи глобального киберполигона The Standoff, который объединил в себе цифровые копии инфраструктур реальных организаций и реальных технологических и бизнес-процессов, средства защиты, а также тех, кто отвечает за защиту этой инфраструктуры в своих компаниях, энтузиастов и исследователей информационной безопасности.

За последние годы эксперты Positive Technologies обкатали подобный формат киберпротивостояния во время Positive Hack Days: здесь уже 5–7 лет назад отрабатывались кейсы с реальными векторами, основанными на практическом опыте оценки защищенности разных инфраструктур - банков, заводов, транспортных систем и других. Впоследствии этот формат эволюционировал в так называемое противостояние - когда с одной стороны есть те, кто атакует цифровые копии компаний, с другой - эксперты по кибербезопасности, которые выявляют кибератаки и противодействуют им в реальном времени.

Логичным развитием идеи стало создание полноценного киберполигона - онлайн-площадки The Standoff с цифровым городом, где представлены все наиболее критичные инфраструктуры современного мегаполиса, включая транспортную, развлекательную, энергетическую, промышленную, - предназначенного для отработки и повышения навыков информационной безопасности, тестирования с точки зрения защищенности и надежности всевозможных технологий.

На киберполигоне The Standoff нападающие реализуют конкретные бизнес-риски, сформированные для каждого из развернутых на нем прототипов реальных компаний. В этом году это будут логистические, транспортные (грузовые и пассажирские перевозки), добывающие и распределительные энергетические инфраструктуры, системы умного городского хозяйства, финансовые, телекоммуникационные структуры и другие. Командам атакующих нужно суметь не только найти уязвимость и воспользоваться ей, но и реализовать риски: например, украсть деньги, вывести из строя энергетическую систему, организовать транспортный коллапс в мегаполисе.

Такой подход, по замыслу создателей киберполигона, видится наиболее соответствующим задачам и вызовам современного мира и современной безопасности. Подобный киберполигон при этом позволит формировать абсолютно агрессивную среду для тестирования технологий, в том числе и погружать их в условия чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться, даже теоретически.

Киберполигон The Standoff (16+) пройдет онлайн с 12 по 17 ноября. Мероприятие поддерживают "Ростелеком-Солар", Check Point, Cisco Systems, CompTek, Gigamon, Hewlett Packard Enterprise, iSimpleLab, Qurator Labs, RBK.Money, "Инфосистемы Джет", Microsoft, Softline, EPAM и HACK IN THE BOX и другие. Помимо самого киберполигона и связанных с ним активностей, за которыми участники мероприятия смогут наблюдать онлайн, в программу мероприятий входит конференция специалистов в сфере информационной безопасности, во время которой зрители и слушатели стримов смогут пообщаться со спикерами из России, США, стран Европы и Азии.