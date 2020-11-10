Встретимся на полигоне: как научиться защищать свою компанию от киберрисков

Всеобщая цифровизация несет в себе не только удобство, но и значительные риски для компаний. По данным Positive Technologies, за последние несколько лет число кибератак увеличивается в среднем на 20% ежегодно. Ландшафт и цели киберпреступлений меняются - если раньше злоумышленники старались устроить атаку ради хищения средств, то сейчас преобладают атаки, нацеленные на кражу данных. Также по общей статистике можно зафиксировать тенденцию к росту числа целенаправленных атак на ту или иную компанию.

Хакеры повышают свою компетентность и выполняют более сложные атаки, а компании прикладывают бо́льшие усилия к обеспечению собственной кибербезопасности. Все это относительно предсказуемо работало до начавшейся в начале 2020 года мировой пандемии, когда мировая экономика столкнулась с огромным количеством трудностей. Компании были вынуждены перевести сотрудников на удаленный режим работы, изменили бизнес-процессы, размыли ранее замкнутый периметр организации, а в ряде случаев и сократили инвестиции на IT. Например, по оценкам Gartner, глобальные расходы на сферу IT сократятся на 8% в 2020 году из-за воздействия COVID-19.

И если пандемия для компаний стала испытанием на прочность, то для злоумышленников она стала временем новых возможностей - у атакующей стороны появилось большее число доступных для атак целей. Например, по данным Positive Technologies, этой весной 11% компаний в СНГ вообще впервые организовали удаленный доступ, то есть появилось больше сервисов для атак. Фактически любая резонансная тема, будь то олимпиада или выборы, порождает всплеск хакерской активности.

Тема коронавируса использовалась в 16% атак с использованием методов социальной инженерии, треть из этих атак были направлены против частных и 13% - против госучреждений. Другой вид мошенничества - вирусы-шифровальщики - неоднократно атаковали медучреждения в мире и в России, при этом такие типы учреждений не могли себе позволить долгосрочное нарушение работы сервисов и зачастую они были вынуждены платить выкуп для восстановления необходимой в пандемию инфраструктуры.

На данный момент ущерб от новых атак во время пандемии посчитать сложно, однако уже сейчас можно констатировать факт изменения подходов компаний к киберзащите. Бизнес вынужден был выйти за привычные для себя границы, в том числе и с точки зрения технологий, и сделать за несколько месяцев рывок к организации процессов, использующих новейшие технологии, возможности для которого были и раньше, но острой необходимости для этого не было.

Размытие периметра компаний оказало сильное влияние на роль информационной безопасности в жизнедеятельности организации, при этом до сих пор многие организации испытывают сложности с пониманием того, какие ключевые активы нуждаются в защите. Также часто у служб безопасности нет понимания, что является наиболее важным риском с точки зрения бизнеса, который они должны предотвратить.