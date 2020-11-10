Власти Москвы не планируют полностью закрывать рестораны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московские власти пока не рассматривают возможность полного закрытия ресторанов в городе из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения на работу в ночное время коснулось порядка 500 развлекательных заведений столицы, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"Нет, пока дело к этому не идет. Система чекинов, которая была введена, направлена больше на информирование, чтобы люди могли узнавать, был ли у них контакт с носителем коронавируса, и своевременно предпринять определенные действия, в том числе провериться и оградить своих родных и близких от возможного заражения. Также с целью предотвращения локдауна была предложена мера, чтоб заведения, которые работают ночью, работать не будут", - сказал Немерюк.

По его словам, власти города решили ограничить работу заведений в ночное время для сокращения количества потенциальных контактов москвичей с заболевшими коронавирусом, так как в таких заведениях шумно, и посетители сидят достаточно близко, чтобы слышать друг друга. "Львиная доля предприятий общественного питания Москвы в основном обслуживает посетителей именно до 23:00, и только небольшая часть - из 13 тыс. заведений общепита около 500 - работает именно в ночное время, в режиме ночных клубов, баров, дискотек", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что в новогоднюю ночь рестораны и другие заведения общественного питания также работать не будут с 23:00 мск до 06:00 мск.

"Та культурная программа, которая в новогоднюю ночь проводилась в этих предприятиях [общественного питания], в этом году проводиться не будет. Мы заранее предупредили всех бизнесменов об этом для того, чтобы они уже могли планировать свой график на новогоднюю ночь. В целом, конечно же, отметить Новый год можно будет и 31-го, и первого числа во всех ресторанах Москвы, только за исключением этого ночного времени", - заключил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рестораны и клубы Москвы не будут обслуживать клиентов в период с 23:00 до 06:00. Ограничение вводится с 13 ноября по 15 января в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов - чекин - посетителей и работников.