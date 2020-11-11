Главу района Адыгеи, в отношении которого возбудили дело, отстранили от должности

МАЙКОП, 11 ноября. /ТАСС/. Главу администрации муниципального образования "Гиагинский район" в Адыгее Александра Бутусова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, отстранили от должности. Такое решение принято по итогам заседания внеочередной сессии Совета народных депутатов МО "Гиагинский район", сообщила ТАСС в среду председатель Совета народных депутатов МО "Гиагинский район" Алла Самохвалова.

СУ СК РФ по Адыгее 29 октября возбудил уголовное дело в отношении главы района по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным следствия, чиновник, чтобы избежать административной ответственности за неисполнение судебного решения о рекультивации несанкционированной свалки коммунальных отходов вблизи станицы Гиагинской, дал незаконное указание подчиненным захоронить их на землях сельхозназначения. Это повлекло за собой загрязнение почвы химически вредными веществами, экологии района причинен ущерб на сумму около 12 млн рублей.

"В соответствии с законодательством он имеет право написать заявление по собственному желанию. По итогам сессии Совета народных депутатов МО "Гиагинский район" во вторник принято одно решение - о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования "Гиагинский район" Александра Владимировича Бутусова по собственному желанию", - сказала Самохвалова.

В соответствии с законодательством в четверг состоится внеочередная сессия Совета народных депутатов Гиагинского района, на которой будет принято решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности главы муниципального образования. "По его результатам и в соответствии с дорожной картой конкурсная комиссия будет принимать заявки от граждан РФ, желающих принять участие в конкурсе. Затем на сессии будет избран новый глава", - добавила собеседница агентства.

Бутусов вступил в должность главы муниципального образования 16 марта 2017 года.