В ОНК опровергли сведения о меню Ефремова во время пребывания в СИЗО-5 в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Осужденный Михаил Ефремов не заказывал очень дорогие продукты и не злоупотреблял деликатесами во время пребывания в московском СИЗО-5 "Водник". Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"В разных СМИ появилась информация, что Ефремов, когда сидел в СИЗО-5 "Водник", заказывал деликатесные продукты, чуть ли не гуся с яблоками из ресторана заказал, а еще "проставлялся" перед сокамерниками, угощая их изысканной пищей. На самом деле артист заказывал ровно то же самое, что имеет право заказать любой заключенный через специальную услугу ФСИН. Сказать о том, что он шиковал - это серьезное преувеличение", - отметил Мельников.

Недавно Ефремов был доставлен для отбывания наказания в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии по делу о ДТП в центре Москвы, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.

Проект тюремного театра

Мельников также сообщил, что проект тюремного театра, который предложил Ефремов, мог бы помочь заключенным в их ресоциализации после отбытия наказания.

"Серьезной проблемой для заключенных является их адаптация в обществе после отбытия наказания. Ею занимается огромное количество организаций, но все равно зачастую после отбытого срока они вновь совершают преступления. И театр мог бы здесь очень помочь, ведь театр - это не только артисты, но и сценаристы, монтажеры сцены, электрики. Все это могло бы осужденным людям вновь найти себя в жизни на свободе", - отметил Мельников.

По словам правозащитника, Ефремову трудно будет реализовать идею с тюремным театром во время пребывания за решеткой. "Будучи заключенным, такой проект реализовать трудно, но можно попробовать сделать это после освобождения. Уверен, что он не откажется от этой идеи, меня она заинтересовала. Я готов как представитель ОНК оказать ему поддержку", - отметил Мельников.

Как отметил Мельников, Ефремов мог остаться отбывать наказание в СИЗО-5 "Водник" в Москве, однако этого не произошло из-за давления СМИ на руководство изолятора. "Ефремов хотел отбывать наказание в хозототряде изолятора. Он соответствовал необходимым критериям, в хозотрядах зачастую недобор, и актера туда бы взяли. Но из-за многочисленных сообщений в СМИ о том, что Ефремов там собирался лишь заниматься театром, у него там шикарные условия, он заказывает дорогие продукты и ни в чем себе не отказывает, администрация СИЗО-5 приняла решение не оставлять актера в хозотряде", - отметил Мельников.