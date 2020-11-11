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Пандемия COVID-19
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Гинцбург заявил об отсутствии новых побочных эффектов вакцины "Спутник V"

Все побочные эффекты были получены в результате исследований на первой-второй фазе, отметил директор НИЦ им. Гамалеи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новых побочных эффектов во время пострегистрационных исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" зафиксировано не было. Об этом в среду сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"Все побочные эффекты, которые перечислены в инструкции по применению, которые были получены в результате исследований на первой-второй фазе, они подтвердились и на такой большой выборке, как 16 тыс. человек. Никаких серьезных побочных эффектов, кроме тех, которые уже были зафиксированы <...>, никаких новых побочных эффектов на большой выборке обнаружено не было, и, как подтвердили эти расширенные испытания, эти побочные эффекты возникают порядка у 15-17% [вакцинированных], то есть 80% и больше вакцинированных вообще не ощущают никакого дискомфорта в результате введения вакцинного препарата", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Гинцбург напомнил, что среди основных побочных эффектов, с которыми может столкнуться человек, повышение температуры до 38 градусов максимум на двое суток, покраснение в месте введения препарата, головная боль и дискомфорт в мышцах.

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