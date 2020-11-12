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Пропавшего на севере Красноярского края мальчика нашли

Ребенка вернули семье

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские нашли девятилетнего мальчика, пропавшего в среду в Дудинке на севере Красноярского края. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В настоящее время несовершеннолетний возвращен семье. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в главке полиции.

Сейчас с мальчиком и его родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Накануне вечером его мать обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. В поисках принимали участие более 50 сотрудников полиции. Также были ориентированы службы такси, скорой медицинской помощи и общественность.

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