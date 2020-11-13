QR-коды и удаленка в вузах. В Москве на два месяца вводят новые ограничения из-за пандемии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы с 13 ноября вводят новые ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса, которые будут действовать до 15 января 2021 года включительно. Среди них перевод на дистанционное обучение студентов вузов и колледжей, а также рекомендация работодателям ввести систему QR-кодов для сотрудников в офисах, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Как пояснял мэр в своем блоге, в Москве наблюдается значительный рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией, и ситуация в ближайшие недели может ухудшиться. Так, 9 ноября было выявлено 6 897 случаев заболевания - "антирекорд за весь период пандемии". Кроме того, растет число заболевших ОРВИ, что "тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения". И чтобы разорвать цепочки передачи коронавируса, власти ввели дополнительные ограничения.

До этого Собянин уже ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлили до 22 ноября, и, как сообщил накануне мэр, власти не исключают его дальнейшего продления. Также до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды. Кроме того, с 12 ноября столичные ЗАГСы ограничили количество гостей на торжественных регистрациях брака - в зале могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов.

Новые решения по ограничительным мерам в Москве могут быть приняты через две-три недели, сообщал Собянин. Он рассчитывает, что за это время ситуация может стабилизироваться. По словам мэра, в любом случае решения должны в минимальной степени, насколько это возможно, касаться ограничений в отношении экономики и бизнеса.

Тихие праздники

Согласно указу мэра, с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года запрещаются культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки. При этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". По словам Собянина, власти Москвы из-за пандемии в этом году отказались от массовых новогодний гуляний.

Например, как сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году проводиться не будет, не состоятся и традиционные новогодние елки. При этом улицы города будут украшены праздничной иллюминацией для создания новогодней атмосферы. Будут работать открытые ледовые катки, однако режим посещения изменят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Проведение новогодних корпоративов в столичных организациях разрешено, но с соблюдением противоэпидемических мер - число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00, рассказал ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. В случае нарушения правил заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано. Также за несоблюдение мер могут быть оштрафованы участники мероприятия.

Проводить мероприятия и просто собраться компанией в кафе и ресторанах ночью теперь не получится. Режим их работы ограничен, и с 23:00 до 06:00 они будут закрыты, как и ночные клубы и другие развлекательные заведения. Доставка еды при этом остается круглосуточной. Открыты будут и продовольственные круглосуточные или ночные магазины, ограничивать время их работы не планируется, сообщал Немерюк.

Как пояснил Собянин, ограничение времени работы кафе и ресторанов - компромисс, который позволит избежать закрытия всей отрасли. Они продолжат работать в дневные часы именно как заведения общепита, а не как развлекательные заведения или ночные клубы.

Четверть зала

В театрах, кинотеатрах и концертных залах на указанный в документе срок будет ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а вот массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Согласно приказу департамента культуры Москвы, подведомственные ему театры, концертные залы и кинотеатры в этот период обязаны продавать не более 25% билетов на одно мероприятие. Минкультуры РФ тоже дало указание подведомственным театрам, кинозалам и учреждениям, организующим концерты, сократить количество продаваемых билетов на период с 13 ноября по 15 января. Кроме того, допуск посетителей в федеральные библиотеки на территории столицы будет осуществляться по предварительной записи при условии заполнения читального зала не более 25%.

Также по приказу столичного департамента культуры музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям рекомендовано ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей и последующем их информировании о возможном контакте с заболевшим коронавирусом. Для этого можно использовать специальный сервис на официальном сайте мэра и правительства Москвы или отправку сообщения на короткий номер 7377.

Вузы онлайн

С 13 ноября до середины января на дистанционное обучение переводятся студенты подведомственных властям Москвы вузов и колледжей. Федеральным учреждениям было рекомендовано принять аналогичные решения. И 11 ноября Минобрнауки РФ сообщило о переводе подведомственных вузов, в частности, в Москве на такой формат учебы с 13 ноября по 6 февраля. Согласно приказу министерства, руководителям учебных заведений также следует предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном формате и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

По данным столичных властей, в Москве в системе федеральных вузов и колледжей учатся 500 тыс. человек, в региональных - около 100 тыс., всего 600 тыс. студентов. Еще около 150 тыс. человек - преподавательский состав и административные работники.

Проездные учащихся, ушедших на удаленку в столице, временно заблокируют, а школьникам и студентам рекомендуется оставаться по домам и воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания. При этом, как сообщил столичный оперштаб, если ребята будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в торговом центре, штрафовать их не будут.

Кроме того, перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах, но разрешены развлекательные мероприятия на открытом воздухе.

На работу по QR-коду

Указом мэра организациям, чья работа связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов, которая ранее распространялась только на ночные развлекательные заведения. По словам Немерюка, такая система регистрации посетителей и сотрудников начала действовать во всех городских префектурах и управах Москвы - все 125 управ и 11 префектур столицы подключились к системе чекинов.

Теперь и посетители, и работники городских органов исполнительной власти могут своевременно узнать о возможных контактах с заболевшими коронавирусом. Он уточнил, что система регистрации посетителей организаций и учреждений в столице носит исключительно информационный характер.

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00:00 до 06:00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получить оповещение и пройти тестирование на коронавирус. В зданиях правительства Москвы система чекинов начала действовать с 5 ноября.