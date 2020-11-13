В Роскачестве дали советы по выбору хурмы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору хурмы и, в частности, советует покупать круглые или приплюснутые плоды, которые не будут "вязать" рот. Об этом говорится в сообщении организации.

"Чтобы купить невяжущую хурму выбирайте круглые или приплюснутые плоды. Однако сладость зависит не только от сорта, но и от ее вызревания. Самыми сладкими на вкус считаются представители семейства корольковых (например, сорт хиакуме)", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Роскачестве, плоды с переменной терпкостью ‒ это хурма сорта "занджи-мару". Вязать она перестает только в состоянии спелости, когда приобретает коричневую окраску, при этом кожица остается довольно плотной. Плоды вяжущих сортов чаще имеют коническую форму. Такие сорта теряют вяжущий вкус, когда полностью созревают и становятся мягкими, что не позволяет их транспортировать или длительно хранить в полностью созревшем состоянии.

Эксперты подчеркнули, что спелый плод должен быть насыщенного красно-оранжевого цвета. "Если перед вами хурма светло-оранжевого окраса, то скорее всего она не вызревшая. Если видите на кожице хурмы тонкие сухие полоски, расположенные кругообразно ‒ это говорит о зрелости плода", - считают в Роскачестве.

Специалисты также советуют перед покупкой потрогать хурму. Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие ‒ переспевшие, хотя и очень сладкие. Лучше если при надавливании, хурма слегка сдавливается. Околоплодные листья хурмы на созревших плодах должны быть высохшими.

Как избавиться от вяжущего вкуса в домашних условиях

Людям, которые приобрели вяжущую хурму, Роскачество советует положить плод в пакет и подержать несколько дней при обычной комнатной температуре. Кроме того, по мнению экспертов, ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Соответственно, если положить в пакет с хурмой эти фрукты, процесс созревания ускорится.

В домашних условиях, для того чтобы избавиться от вяжущего эффекта, плоды хурмы можно залить теплой водой или окунуть в кипяток и дать полежать несколько часов. Однако долгое пребывание в воде вымывает из плода витамины и иные полезные микроэлементы. Альтернативный метод ‒ хурму, наоборот, заморозить.

Чтобы получить максимум пользы, специалисты рекомендуют есть хурму с кожицей, поскольку именно в ней содержится большая часть клетчатки и полезных веществ. Однако прежде всего, с хурмой нужно быть осторожными тем, у кого повышен сахар в крови или диагностирован диабет. Хурма содержит около 25% сахарозы, поэтому есть ее можно только в очень небольших количествах. Кроме этого, свести количество хурмы в рационе к минимуму, нужно людям с заболеваниями поджелудочной железы: содержащиеся в этих плодах танины, могут усиливать нагрузку на поджелудочную.