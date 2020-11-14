"Его глаза выражали все". Светлана Немоляева — об Армене Джигарханяне

Мне кажется, он сразу же заявил о себе как о большом артисте, еще с роли ученого-физика в фильме "Здравствуй, это я!". Его сразу увидел Эфрос, его сразу увидел Гончаров. После этого он по своему желанию ушел к Марку Захарову в "Ленком". Когда появляются такие яркие, непохожие ни на кого индивидуальности, это видят все, особенно творческие люди. Его глаза выражали все.

Для меня он был прежде всего очень неординарным, очень талантливым, поцелованным Богом человеком. Он был очень творческий, очень интересный актер, что в кино, что в театре, и был потрясающим партнером. Мы много играли вместе. В нашем театре Маяковского он служил больше двадцати семи лет. И я счастлива, что моя судьба сложилась так, что я вместе с ним очень много играла.

В театре он, конечно, гениально играл Сократа в "Беседах с Сократом", Стэнли Ковальского в "Трамвае "Желание"", Нерона в "Театре времен Нерона и Сенекки", Лорда Ботвела в "Да здравствует Королева, Виват!". У него была масса замечательных ролей.

Он был баловень судьбы. Его любили все: его сограждане, вся армянская диаспора, все актеры считали честью с ним оказаться на сцене или на съемочной площадке.

Репетировать с ним было очень легко. Есть актеры, которые на сцене занимаются больше собой, а он занимался всегда партнером, и это бесценное качество, которое встречается редко. Умный, всегда в тонусе жизни, всегда умел развеселить, сказать что-то смешное или подбадривающее, когда встречался с кем-то за кулисами. Золотой партнер.

А самое ценное в том, что он для меня был школой.

В спектакле "Кошка на раскаленной крыше", он играл огромную роль Большого Па, а я небольшую. И у меня перед выходом было много времени. Я всегда сидела и смотрела его сцены, завороженная, никогда, никогда не пропускала. Это было удивительно, как он играл: как он держал паузу, как он тащил внутренний мир, а ведь это же очень сложно — молча донести внутренний мир героя через сцену в зрительный зал.

Я, слава богу, играла с ним не только в "Кошке на раскаленной крыше", но и конечно, в "Трамвае "Желание"", и в "Беге" Булгакова и в "Да здравствует Королева, Виват!", и в других спектаклях. Нас связала очень большая творческая жизнь, и я бесконечно благодарна судьбе, что я могла с таким актером находиться на сцене и с ним вместе работать.

Хотя мы давно уже не были творчески объединены в силу возраста, да и время нас развело, к тому же он открыл свой театр, театр Джигарханяна, и много лет проработал там худруком, а я до сих пор в своем до сих пор существую, но все равно — все совместные выходы на сцену, игра с ним, партнерство с ним незабываемы.