"Его глаза выражали все". Светлана Немоляева — об Армене Джигарханяне

Мне кажется, он сразу же заявил о себе как о большом артисте, еще с роли ученого-физика в фильме "Здравствуй, это я!". Его сразу увидел Эфрос, его сразу увидел Гончаров. После этого он по своему желанию ушел к Марку Захарову в "Ленком". Когда появляются такие яркие, непохожие ни на кого индивидуальности, это видят все, особенно творческие люди. Его глаза выражали все.
Он был баловень судьбы. Его любили все: его сограждане, вся армянская диаспора, все актеры считали честью с ним оказаться на сцене или на съемочной площадке.
В театре он, конечно, гениально играл Сократа в "Беседах с Сократом", Стэнли Ковальского в "Трамвае "Желание"", Нерона в "Театре времен Нерона и Сенекки", Лорда Ботвела в "Да здравствует Королева, Виват!". У него была масса замечательных ролей.
Для меня он был прежде всего очень неординарным, очень талантливым, поцелованным Богом человеком. Он был очень творческий, очень интересный актер, что в кино, что в театре, и был потрясающим партнером. Мы много играли вместе. В нашем театре Маяковского он служил больше двадцати семи лет. И я счастлива, что моя судьба сложилась так, что я вместе с ним очень много играла.
Репетировать с ним было очень легко. Есть актеры, которые на сцене занимаются больше собой, а он занимался всегда партнером, и это бесценное качество, которое встречается редко. Умный, всегда в тонусе жизни, всегда умел развеселить, сказать что-то смешное или подбадривающее, когда встречался с кем-то за кулисами. Золотой партнер.
А самое ценное в том, что он для меня был школой.
В спектакле "Кошка на раскаленной крыше", он играл огромную роль Большого Па, а я небольшую. И у меня перед выходом было много времени. Я всегда сидела и смотрела его сцены, завороженная, никогда, никогда не пропускала. Это было удивительно, как он играл: как он держал паузу, как он тащил внутренний мир, а ведь это же очень сложно — молча донести внутренний мир героя через сцену в зрительный зал.
Я, слава богу, играла с ним не только в "Кошке на раскаленной крыше", но и конечно, в "Трамвае "Желание"", и в "Беге" Булгакова и в "Да здравствует Королева, Виват!", и в других спектаклях. Нас связала очень большая творческая жизнь, и я бесконечно благодарна судьбе, что я могла с таким актером находиться на сцене и с ним вместе работать.
Хотя мы давно уже не были творчески объединены в силу возраста, да и время нас развело, к тому же он открыл свой театр, театр Джигарханяна, и много лет проработал там худруком, а я до сих пор в своем до сих пор существую, но все равно — все совместные выходы на сцену, игра с ним, партнерство с ним незабываемы.