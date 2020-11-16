Страсти по норкам: как датские власти оказались под шквалом критики

В 1990-е годы по Швеции прокатилась волна нападений на меховые магазины. Атаковали их не банальные налетчики, а идейные зоозащитники — воинствующие веганы, как они сами себя называли. При помощи баллончиков с краской они выводили из строя дорогостоящие предметы мехового престижа, стремясь запугать хозяев торговых точек и нанести им ущерб, а также привить несознательным гражданкам — владелицам натуральных шуб — любовь к синтетическим аналогам. Еще веганы проникали на звероводческие фермы, где открывали клетки и выпускали на волю норок, поджигали у скотобоен грузовики, устраивали диверсии в ресторанах, готовивших мясные блюда. Но со временем движение затихло, приняв на вооружение более конвенциональные формы протестно-пропагандистской работы.

Надо сказать, что любовью к синтетике шведы прониклись уже давно, но сделали они это не под давлением экологических экстремистов — в глазах большей части общества те выглядели обычными преступниками, — а благодаря традиционной прагматической сознательности и укоренившемуся альтруизму. Сейчас на улице редко когда встретишь "даму в шиншилях": мех носят, но все больше синтетический. Кстати, и кожи на плечах мало — в основном она в обуви. Аналогичную картину можно наблюдать и в других скандинавских странах, где меховое производство ведется не столько для себя, сколько для других, на экспорт. Хотя меховые магазины, естественно, имеются, однако не в таком количестве, как во многих других, нередко более теплых и даже жарких странах. Особо активно эти торговые точки себя не рекламируют, стоят себе скромненько в расчете или уповании на то, что ищущий их так или иначе найдет. Между тем Скандинавия традиционно является важнейшим центром пушного звероводства, продукция которого, в первую очередь норковый мех, отличается высочайшим качеством, что, в свою очередь, является следствием традиционного подхода к труду и жизни в целом. По данным шведского Альянса защиты животных, в 2018 году в Швеции количество норковых ферм сократилось до 40, и ежегодно на них откармливалось и "шло в дело" примерно 500 тыс. животных. В 2020 году число хозяйств достигло 36, в то время как в 1960 году их было 1273. Крупнейший производитель норкового меха Иначе выглядит ситуация в соседней Дании. Небольшое по размерам и населению королевство, которое практически вдвое меньше Швеции, является самым крупным в мире производителем норкового меха. 40% мирового объема приходятся именно на эту страну. Норки занимают третье место в датском животноводстве и ежегодно приносят около €500 млн дохода, или около 0,7% общего объема национального экспорта и 3,8% сельскохозяйственного экспорта. В отрасли на 1139 фермах насчитывается 2,6 тыс. рабочих мест.

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Здесь же, в Дании, находится и самый крупный в мире меховой аукцион — Kopenhagen Fur ("Копенхэйген Фёр"), из-под молотка которого ежегодно уходят 14 млн шкурок, поставляемые 2 тыс. датских фермеров. Совокупная доля остальных стран-производителей на аукционе — 7 млн. Качество датского меха самое высокое — подпадает под категории Saga Royal, Saga, Quality 1 и Saga, Quality 2.​ Но неожиданно грянул гром — случилась пандемия. А как известно, беда не приходит одна. Тем более такая, как COVID-19. В ноябре этого года власти сообщили, что когда в Дании коронавирус атаковал норок (об этом стало известно в июне), появился его мутировавший вариант, который, если передастся людям, сможет полностью свести на нет усилия создателей вакцин от COVID-19. Инфекцию обнаружили в Северной Ютландии, и правительство приняло решение об уничтожении всех норок, какие только есть на фермах, как больных, так и здоровых. Общее количество — 14–17 млн животных. Хоть и жалко, но что поделаешь!

Сказано — сделано. Скандинавы — люди дисциплинированные и организованные. За решение проблемы взялись без промедления. Для оперативной утилизации столь большого объема были заключены соглашения с 11 теплоцентралями. В Дании есть компания, специализирующаяся на сжигании мертвых норок, но в условиях ускоренного забоя всех животных ее мощностей было бы явно недостаточно. Шквал критики На правительственной пресс-конференции 4 ноября, где роковое решение озвучила сама премьер-министр Метте Фредериксен, было также объявлено о выплате соответствующих компенсаций, однако эта "конфета" уже по определению не могла подсластить горькую пилюлю, которую власти на пару с пандемией приготовили для звероводов.

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Но через несколько дней дело приняло иной оборот. Действия правительства в условиях нового кризиса попали под шквальный огонь критики как отраслевиков, так и оппозиционных партий, протестовавших против столь радикальных мер. Как-никак речь об уничтожении целой отрасли экономики! Не выдержав такого напора, правительство включило заднюю скорость. Оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности. В итоге министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства Могенс Енсен был вынужден принести извинения за "неясность в подходе правительства к своим полномочиям". В министерском пресс-релизе выразили сожаление по поводу нечеткой формулировки, в которой, как утверждалось, речь шла лишь "о призыве, а не о требовании забоя" как таковом.

Всего лишь за четыре дня доверие к кабинету министров упало на 8%. Доверяют правительству сейчас около 56% участников опроса, в то время как в прошлом году — 76% респондентов. По словам экспертов, спад доверия происходил постепенно, однако события прошлой недели произвели эффект воздушной ямы. Что касается реакции общества на радикальное решение правительства о забое норок в эпидемиологических целях, то изначально она была спокойной: с этой мерой согласились 74% респондентов. Как и во многих других случаях, сказался традиционно высокий уровень доверия граждан к властям. Однако неделю спустя, после появления новой информации, при изначальном мнении оставались уже только 47% участников опроса. Туманное будущее отрасли Правительство уже начало работу над пакетом мер по спасению национального разведения норок. Как сообщает телекомпания ТВ2, речь может идти о сумме примерно в $2,3 млрд. Премьер-министр Фредериксен заявила, что принимает на себя всю полноту ответственности за ошибочное решение и по-прежнему доверяет Могенсу Енсену. На вопрос журналистов, как такое могло произойти, она заявила, что точный ответ возможен лишь после изучения всех обстоятельств, главным из которых является то, в какой именно инстанции родилось решение о повальном уничтожении норок. В интервью телеканалу ТВ2 присоединившийся к стану критиков директор Института научной свободы (Institute for Scientific Freedom), профессор Петер Гётске заявил, что в его глазах "норковое дело" является самым громким скандалом из всех, что ему когда-либо довелось наблюдать: уничтожена целая отрасль, в то время как счет на 15 млрд крон ($2,38 млрд) будет выставлен налогоплательщикам! Другой эксперт, профессор политологии Орхусского университета Микаэль Банг Петерсен, также отмечает, что к политике кабинета министров и его стратегии в обществе возникает все больше вопросов.

Описание Акция протеста фермеров против уничтожения норок,Ольборг, Дания © EPA-EFE/Henning Bagger

На фоне случившегося казуса правительство заявило, что подготовит законопроект, дающий властям право в случае необходимости принимать решение о забое как больных, так и здоровых норок. Однако оппозиция сразу заявила, что ни за что не станет голосовать за такой законопроект.

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