Российский фондовый рынок: лидеры ретейла

Хотя основу российских фондовых индексов составляют акции крупных предприятий добывающего сектора, экономика такой крупной страны не может быть настолько "однобокой", чтобы в ней присутствовали лишь предприятия, относящиеся только к этой отрасли.

Конечно, в современной России имеются достаточно крупные и успешные компании, представляющие финансовый, потребительский, транспортный и строительный секторы. Другое дело, что состояние указанных отраслей в значительной степени зависит от мировых цен на углеводороды, металлы и иное минеральное сырье. Образно говоря, доходы от экспорта сырьевых товаров расходятся по всей российской экономике как круги по воде.

Несмотря на эту особенность экономики РФ и ее фондового рынка, на нем все же оформился ряд более или менее крупных секторов, динамика которых далеко не всегда однородна. Это создает возможности не только для долгосрочного портфельного инвестирования, но и для среднесрочных спекулятивных ставок на опережающую или отстающую динамику отдельных сегментов рынка.

Другой особенностью является то, что доминирующую роль в них зачастую занимают бумаги всего лишь одного или двух предприятий. Например, в составе рассчитываемого Московской биржей индекса "Транспорт" (MOEXTN) более 50% по весу занимают акции авиакомпании "Аэрофлот" (AFLT).

Попутно стоит отметить, что отдельные бумаги, формально относящиеся к конкретным секторам, могут себя вести как представители другого сегмента рынка. Это относится к акциям авиакомпаний, операторов мобильной связи и IT-индустрии. Пандемия коронавируса явно указала на то, что успешность ведения бизнеса в указанных сферах зависит не только от их специфики, но и от изменения потребительских привычек и предпочтений.

Так или иначе, но на отечественном фондовом рынке присутствует ряд интересных и перспективных бумаг, которые могут составить хорошую компанию акциям сырьевых предприятий в портфелях инвесторов и спекулянтов. В этом плане в последние годы заметно возросла роль и популярность представителей потребительского сектора. В основном это акции таких хорошо известных федеральных торговых сетевых компаний, как "Магнит", X5 Retail Group, "М.Видео — Эльдорадо", "Детский мир", "Лента", "Обувь России" и другие.

Истории роста

Не секрет, что решающая доля успеха в розничной торговле зависит не только от состояния рынка, но и от того, насколько грамотно и эффективно управляется компания. Иными словами, в данном секторе возможны истории долгосрочного устойчивого роста. Хорошим примером этого могут служить акции "Магнита", биржевая цена которых выросла с середины 2006 года по середину 2015 года почти в 16 раз. Собственно говоря, это именно то, что нужно долгосрочному инвестору. Но сейчас те же акции "Магнита" (MGNТ) стоят в два с половиной раза дешевле своего исторического максимума. Оборотной стороной столь сильных ценовых колебаний являются хорошие спекулятивные возможности.