Российский фондовый рынок: лидеры ретейла

Хотя основу российских фондовых индексов составляют акции крупных предприятий добывающего сектора, экономика такой крупной страны не может быть настолько "однобокой", чтобы в ней присутствовали лишь предприятия, относящиеся только к этой отрасли.
Конечно, в современной России имеются достаточно крупные и успешные компании, представляющие финансовый, потребительский, транспортный и строительный секторы. Другое дело, что состояние указанных отраслей в значительной степени зависит от мировых цен на углеводороды, металлы и иное минеральное сырье. Образно говоря, доходы от экспорта сырьевых товаров расходятся по всей российской экономике как круги по воде.
Несмотря на эту особенность экономики РФ и ее фондового рынка, на нем все же оформился ряд более или менее крупных секторов, динамика которых далеко не всегда однородна. Это создает возможности не только для долгосрочного портфельного инвестирования, но и для среднесрочных спекулятивных ставок на опережающую или отстающую динамику отдельных сегментов рынка.
Другой особенностью является то, что доминирующую роль в них зачастую занимают бумаги всего лишь одного или двух предприятий. Например, в составе рассчитываемого Московской биржей индекса "Транспорт" (MOEXTN) более 50% по весу занимают акции авиакомпании "Аэрофлот" (AFLT).
Попутно стоит отметить, что отдельные бумаги, формально относящиеся к конкретным секторам, могут себя вести как представители другого сегмента рынка. Это относится к акциям авиакомпаний, операторов мобильной связи и IT-индустрии. Пандемия коронавируса явно указала на то, что успешность ведения бизнеса в указанных сферах зависит не только от их специфики, но и от изменения потребительских привычек и предпочтений.
Так или иначе, но на отечественном фондовом рынке присутствует ряд интересных и перспективных бумаг, которые могут составить хорошую компанию акциям сырьевых предприятий в портфелях инвесторов и спекулянтов. В этом плане в последние годы заметно возросла роль и популярность представителей потребительского сектора. В основном это акции таких хорошо известных федеральных торговых сетевых компаний, как "Магнит", X5 Retail Group, "М.Видео — Эльдорадо", "Детский мир", "Лента", "Обувь России" и другие.
Истории роста
Не секрет, что решающая доля успеха в розничной торговле зависит не только от состояния рынка, но и от того, насколько грамотно и эффективно управляется компания. Иными словами, в данном секторе возможны истории долгосрочного устойчивого роста. Хорошим примером этого могут служить акции "Магнита", биржевая цена которых выросла с середины 2006 года по середину 2015 года почти в 16 раз. Собственно говоря, это именно то, что нужно долгосрочному инвестору. Но сейчас те же акции "Магнита" (MGNТ) стоят в два с половиной раза дешевле своего исторического максимума. Оборотной стороной столь сильных ценовых колебаний являются хорошие спекулятивные возможности.
Продолжая разговор про истории роста на российском рынке акций, никак нельзя не упомянуть финансовую корпорацию "АФК "Система" (AFKS) и про ее роль в этом процессе. Компания специализируется на "выращивании" активов до такого состояния, когда они будут готовы выйти на IPO или когда крупную долю в них можно продать стратегическим инвесторам. В свое время АФК "Система" владела контрольным пакетом акций торговой сети "Детский мир", но с недавних пор перестала быть ее акционером. А в самое ближайшее время состоится IPO интернет-ретейлера Ozon на североамериканской фондовой бирже NASDAQ. До момента первоначального размещения доля "Системы" в Ozon составляет порядка 42,99%. К слову, депозитарные расписки компании Ozon скоро начнут торговаться на Московской бирже.
Надо отметить и тот факт, что многие крупные торговые сети оказались существенно более устойчивы ко всему негативу, связанному с пандемией коронавируса, нежели представители среднего и малого бизнеса. Мы в очередной раз убеждаемся в том, что в трудные времена конкурентные рынки по вполне объективным причинам становятся склонны к монополизации. На житейском уровне это хорошо выражается поговоркой: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет".
Далее мы рассмотрим сложившуюся техническую картину в трех наиболее ликвидных акциях потребительского сектора, а также их среднесрочные перспективы.
Лидер по числу магазинов
Долгое время главным представителем этого сегмента фондового рынка на Московской бирже выступали акции упомянутой выше сети "Магнит" (MGNТ). В настоящее время они стабильно входят в первые полтора десятка лидирующих по торговым оборотам бумаг. Иными словами, они без преувеличения относятся к разряду "голубых фишек" на российском фондовом рынке. Историю этих бумаг надо разделять на два периода. Период их интенсивного роста приходится на годы, когда торговой сетью управлял ее основатель Сергей Галицкий. Он сократил свою долю в компании примерно до 3% и покинул ее в феврале 2018 года.
К тому моменту акции "Магнита" уже давно миновали свой исторический максимум, а сама торговая сеть замедлила былое стремительное развитие. Ее новым "якорным" акционером с долей 29,1% акций выступил ВТБ. Позднее он сократил свою долю до 17,3%. Очевидно, что столь радикальные изменения в составе акционеров и топ-менеджмента не могли не сказаться на деятельности предприятия. В течение двух последних лет оно находилось в процессе трансформации, которая до сих пор не завершена.
Так или иначе, "Магнит" остается лидером по количеству магазинов в стране, число которых превышает 21 тыс. Компания имеет хороший фундамент для дальнейшего устойчивого развития при поддержке дружественной кредитной организации. Согласно опубликованным компанией неаудированным финансовым результатам, она увеличила свою выручку, сопоставимые продажи и чистую прибыль по итогам третьего квартала 2020 года и за девять месяцев 2020 года. Кроме того, совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 245,31 рубля на акцию, что составляет порядка 5% от их текущей стоимости.
С технической точки зрения акции "Магнита" уже в течение двух месяцев не могут перевалить важный уровень сопротивления, расположенный в районе 5000 рублей. Их текущая цена выглядит достаточно привлекательной для долгосрочной покупки. Вместе с тем в них пока не сформировались явные сигналы для открытия среднесрочных позиций. Шансы на подъем этих акций существенно выше 5000 рублей и на отступление в район 4000–4500 рублей до конца 2020 года примерно равны.
Другие флагманы ретейла
Бумаги компании X5 Retail Group FIVE-гдр (FIVE) сейчас выглядят заметно слабее с технической точки зрения. В результате пятинедельного падения они сползли к ближайшей значимой поддержке, расположенной в районе 2600 рублей. Но при взгляде на месячный график этих бумаг они все еще не выглядят привлекательными для среднесрочной покупки. По-видимому, волна распродаж в этих бумагах связана с тем фактом, что они были существенно перекуплены после весенней паники на бирже. Тогда акции продуктовых торговых сетей воспринимались в качестве относительно безопасного вложения.
С точки зрения рыночной среды компания X5 Retail Group конкурирует с торговой сетью "Магнит" и находится в примерно равных с ней условиях. Конечно, текущие макроэкономические неурядицы накладывают отпечаток на характер ведения бизнеса. Еще до начала пандемии коронавируса компания взяла курс на трансформацию большого количества гипермаркетов в сторону более скромных масштабов. А в конце октября она сообщила о запуске первых двух объектов в формате "жесткий дискаунтер" под брендом "Чижик". Такая стратегия позволила эмитенту впервые в своей истории объявить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2020 года. Позитивные финансовые и операционные результаты X5 Retail Group за третий квартал 2020 года не вызывают никаких нареканий в текущих сложных условиях.
Акции "М.Видео" (MVID) в настоящее время стабилизировались недалеко от своего исторического максимума (775 рублей). Сейчас они выглядят дорогими для покупки на долгосрочный и среднесрочный период. Это вполне закономерно, поскольку группа "М.Видео — Эльдорадо" сумела отлично адаптироваться к существованию в условиях резкой смены модели потребительского поведения и предпочтений. Ее продажи возросли на 25,3% по итогам третьего квартала и на 13,9% за девять месяцев 2020 года. Как и другие лидеры ретейла, она выплатит промежуточные дивиденды в размере 30 рублей на акцию, что составляет порядка 4,2% от их текущей стоимости.