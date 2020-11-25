Правительство Новой Зеландии: почти абсолютная инклюзивность

Правительство Новой Зеландии, приведенное к присяге в начале месяца, стало самым пестрым в истории страны. Восемь из 20 министров кабинета, которые назначаются из числа парламентариев правящей партии, набравших наибольшее число голосов, — женщины, еще четверть — маори. Пост главы внешнеполитического ведомства, одна из ключевых позиций правительства, был отдан представительнице коренных народов, и тоже — впервые в истории государства.

Избранный 17 октября парламент Новой Зеландии, а затем и сформированное правительство страны моментально стали героями теленовостей, печатных и электронных изданий ведущих мировых СМИ. Впервые за почти четверть века выборы в высший законодательный орган государства завершились безоговорочной победой одной партии — Лейбористской. В 1996 году избирательное законодательство страны было кардинально изменено, с тем чтобы исключить однопартийное правление (мажоритарная избирательная система была заменена на смешанную пропорциональную: малым партиям стало проще получить кресла в парламенте, а крупным пришлось формировать коалиции с ними, чтобы получить большинство). Добившись победы, лидер лейбористов, действующий премьер-министр страны Джасинда Ардерн совершила почти невозможное и, получив поддержку 50% избирателей, продлила свои полномочия еще на три года.

Своим правительством, сформированным почти полностью (исключение составляет один министерский портфель, доставшийся представителю Партии зеленых) из числа товарищей по партии, премьер Новой Зеландии гордится. "Состав нового кабинета министров и исполнительной власти сформирован исходя из личных качеств и заслуг каждого. Он [состав правительства] весьма разнообразен, и я горжусь этим. Они и есть Новая Зеландия, лицо страны", — сказала Ардерн, объявляя министров своего кабинета.

Ломая стереотипы

Главным героем публикаций о новом правительстве Новой Зеландии стала Наная Махута, получившая портфель министра иностранных дел страны. СМИ назвали ее "женщиной с татуировкой на лице", однако эта характеристика хотя и отражает нюансы ее внешности, однако не раскрывает полноту личности. 50-летняя маори Махута не "женщина с татуировкой", это опытный и очень уважаемый политик. Причем уважаемый не только в Новой Зеландии, но и за ее пределами. И то, что всему миру показалось неординарным решением Ардерн, предложившей ей портфель главы МИД, например, в соседней Австралии не вызвало ни малейшего удивления.

До получения ключевого министерского портфеля Махута проработала в парламенте страны более 20 лет. Будучи впервые избранной в 1996 году, она больше не уходила из политики, возглавляя в свое время министерства таможни, местного самоуправления и окружающей среды, а позднее — по делам молодежи и развития маори. Женщина блестяще образованна и имеет степень магистра Оклендского университета, где она изучала социальную антропологию и развитие бизнеса в общинах маори. Ее семья тесно связана с правителями племен маори, а сама Махута пользуется огромным авторитетом у соплеменников.