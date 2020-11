Правительство Новой Зеландии: почти абсолютная инклюзивность

Впрочем, то, что миру кажется удивительно инклюзивным политическим ландшафтом, в самой стране никаких особых эмоций не вызывает. Здесь это в порядке вещей. 3,5% населения Новой Зеландии в ходе переписи населения 2018 года заявили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, так что новый парламент — это на самом деле современное новозеландское общество в миниатюре. Общество, в котором стараются принимать людей такими, какие они есть, а любой акт насилия против кого угодно становится общей трагедией, потому что разрушает образ жизни всех новозеландцев.

В расположенной рядом Австралии есть выражение We are not judging (мы не осуждаем — англ.), так австралийцы объясняют свое отношение друг к другу. Для их соседей — новозеландцев эта позиция подходит даже в большей степени. Наверное, поэтому сейчас здесь говорят о том, что в парламенте недостаточно представлены выходцы из Юго-Восточной Азии. На долю азиатских народов в стране приходится 15% населения, а в парламенте 2020 года им досталось всего 7% кресел. Похоже, в 2023 году, во время новых всеобщих выборов, новозеландцы это исправят.